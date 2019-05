Foggia tagliata fuori dai collegamenti per Roma, gli industriali non ci stanno: "Individuare soluzioni"

Il presidente di Confidustria di Foggia, Gianni Rotice, ha chiesto a Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia, un incontro sulla questione trasporti in Capitanata. Lo ha fatto attraverso una lettera.

Il presidente degli industriali della Capitanata ha evidenziato che "in occasione dell'entrata in vigore dei nuovi orari, c'è la necessità di assicurare collegamenti efficaci ed efficienti con Roma da tutto il territorio regionale, evitando penalizzazioni in modo particolare per quei territori caratterizzati da una vasta estensione e dalla presenza contestuale di comuni con importanti densità abitative, spesso non facilmente collegati con il capoluogo provinciale, come nel caso della provincia di Foggia".

"E ciò anche in considerazione - ha aggiunto Rotice - della presenza in Capitanata di importanti centri a vocazione turistica dai quali occorre assicurare all'utenza - rappresentata da cittadini e imprenditori - collegamenti rapidi e frequenti, soprattutto con l'approssimarsi e nel prosieguo della stagione estiva".

Da qui la richiesta di incontro per "individuare le soluzioni opportune in grado di rispondere alle esigenze e alle attese del territorio", conclude.