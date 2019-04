Mannaia sul trasporto pubblico di Capitanata: meno 1,5 milioni di chilometri, sos dei sindacati alla Provincia

Anche le segreterie territoriali Faisa Confail e Fna Ugl intervengono sulla vertenza trasporto pubblico - servizi minimi che rischia di depauperare la provincia di Foggia di migliaia di km e di posti di lavoro. In una nota inviata anche a Prefettura e Regione, oltre che ai sindaci di Foggia, San Severo, Manfredonia, Cerignola, Lucera, Vieste, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Alfredo Lancianese e Carmine Poliseno chiedono un incontro al Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.

“Il giorno 3 aprile u.s. – scrivono-, presso l'assessorato ai Trasporti della Regione Puglia si è tenuto un incontro durante il quale I'Assessore Giannini ha consegnato alle scriventi OOSS un elaborato per la determinazione dei servizi minimi finanziati dalla Regione che verranno messi a gara individuare i nuovi gestori del TPL negli ATO provinciali. Dall'elaborato si evince che per l'ATO di Foggia sono previsti tagli per circa 1.500.000 Km per il servizio Urbano e di circa 300.000 Km per il servizio Extraurbano.



Qualora detti tagli venissero confermati ci sarebbero notevoli decurtazioni nel servizio offerto ai cittadini e con conseguenti esuberi di personale. Alla luce di quanto esposto ed in prossimità delle emanazioni delle gare per l'assegnazione dei servizi di TPL nel' ATO di Foggia, le scriventi 0OSS chiedono un incontro urgente al fine di conoscere quali sono le determinazioni che l'Ente in indirizzo intende adottare per salvaguardare la mobilità dei cittadini dell'ATO di Foggia che usufruiscono del TPL e come intende salvaguardare i posti di lavoro e i diritti acquisiti degli addetti(contrattazione di secondo livello)”.