Torremaggiore: partito il servizio di raccolta degli oli esausti

Il Comune di Torremaggiore ha affidato il servizio di raccolta degli oli esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie e industrie alimentari destinati al recupero attraverso la stipula di una convenzione con la “Gargano Oli”, affidataria del servizio a titolo gratuito e senza alcun onere per l’Ente. Cinque i contenitori installati nella cittadina torremaggiorese e che sono stati ubicati in via XXV aprile; viale Aldo Moro; via Palmiro Togliatti; via Lamedica; isola ecologica. “Il Comune di Torremaggiore sta attuando una politica di incentivazione della raccolta delle varie frazioni di rifiuti solidi urbani finalizzata al raggiungimento di livelli soddisfacenti di differenziata che già abbiamo toccato nel 2017 – spiega il Sindaco, Pasquale Monteleone – E’ quindi necessario implementare al massimo la raccolta dei rifiuti avviando a recupero tutte le materie che trovano una possibilità di riuso o di trasformazione in energia. Tra queste ci sono gli oli esausti di uso domestico per i quali spesso vi sono ditte che ritirano gratuitamente i materiali senza onere alcuno per gli enti comunali. Motivo per cui abbiamo inteso promuovere anche questa forma di differenziazione che va ad inserirsi nel nostro più complesso e già avviato sistema di raccolta differenziata che abbiamo esteso a tutta la città già dallo scorso anno e che, finora, ha fatto registrare risultati ragguardevoli che intendiamo migliorare attraverso un servizio che sia il più variegato e capillare possibile”, conclude il primo cittadino.

