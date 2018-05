Torremaggiore: venerdì 18 maggio presentazione del 'Riciclia point'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Apre il primo “Riciclia Point” a Torremaggiore. L’ecocompattatore che rilascia buoni sconto per fare la spesa in cambio di bottiglie in plastica, flaconi e lattine in alluminio, sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza venerdì 18 maggio alle 19 al Castello Ducale. Alla presentazione del progetto parteciperà il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone; gli imprenditori che hanno deciso di lanciare l’iniziativa sul loro territorio aprendo un’azienda concessionaria di zona per il marchio “Riciclia”, la “Dream&Invest”, Mario Garofalo e Giuseppe De Simone. Seguirà una dimostrazione pubblica per spiegare il funzionamento della macchina. Infatti, in occasione dell’evento, un ecocompattatore verrà posizionato nel cortile del Castello. Infine, aperitivo inaugurale per festeggiare il taglio del nastro. Da sabato 19 maggio la macchina “mangia bottiglie” sarà operativa in viale 2 Giugno, all’angolo con via Vespucci. Nelle prossime settimane è inoltre prevista una seconda installazione.