La peranzana di Torremaggiore all'Olio Capitale di Trieste

Torremaggiore e la Peranzana saranno protagonisti di “Olio Capitale”, la manifestazione di settore che si terrà a Trieste dal 3 al 6 marzo 2018. Un appuntamento nazionale utile per presentare la nuova produzione olearia italiana e che si stima dovrebbe ospitare più di 250 produttori provenienti anche dall’estero. Scambi commerciali, corsi di assaggio, abbinamenti oli-pietanze saranno tra gli ingredienti dell’evento triestino. “Una ulteriore ribalta nazionale dopo quella di Sanremo in occasione del Festival e una ulteriore vetrina dopo quella di successo della tappa torremaggiorese del Girolio dello scorso ottobre – commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone. – Come avevamo già annunciato e come abbiamo concretamente dimostrato finora, questa Amministrazione comunale, in sinergia con il Consorzio e l’Associazione, sta profondendo ogni sforzo possibile per valorizzare l’olio e l’oliva di Peranzana e per veicolarne la conoscenza al di fuori dei confini provinciali. Un modus operandi di successo che ci ha permesso finora di promuovere in modo rilevante la bontà di questa specificità che rappresenta una ricchezza fondamentale per il nostro comparto agricolo e per il nostro tessuto economico”, conclude il primo cittadino.