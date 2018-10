Torremaggiore: l’olio di Peranzana attira l’Oriente. Da Taiwan visita di due “traders”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’olio di Peranzana attira Taiwan. Torremaggiore è stata tappa, questa mattina, per due “traders” che sono stati accompagnati dal presidente del Consorzio della Peranzana, Severino Carlucci, presso alcuni frantoi della città e poi nelle campagne torremaggioresi per visionare la raccolta del prodotto tipico del centro dell’Alto Tavoliere. “I due compratori – spiega il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – si occupano di verificare ed acquistare quelle che sono le eccellenze italiane in ambito agroalimentare. I due commercianti sono rimasti colpiti positivamente dall’alta qualità del nostro olio extravergine di oliva di Peranzana. Una bella notizia che ci inorgoglisce alla vigilia di “Olio e Contorni”, l’evento ideato dalla nostra Amministrazione comunale e dedicato al nostro oro verde che caratterizzerà il prossimo fine settimana a Torremaggiore.

La Peranzana è una specificità che deve ambire a varcare i confini nazionali e a proiettarsi nel mercato globale e attirare quelli commercialmente più stimolanti, come quello orientale. In quest’ottica, il nostro compito – conclude il primo cittadino – deve essere quello di favorire la visibilità di questo nostro prodotto tipico attraverso ogni forma possibile di promozione e valorizzazione. Abbiamo tracciato un percorso in tal senso, attraverso tante iniziative volte ad esaltare quella che io amo definire la nostra AgriCultura. Proseguiremo a farlo con ancora maggiore entusiasmo”.