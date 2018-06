Torremaggiore: il Comune affida il “San Sabino” e i campi da tennis a tre società sportive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Comune di Torremaggiore ha provveduto ad affidare in gestione i campi da tennis e il campo sportivo di San Sabino, rispettivamente, alla A.s.d. Tennis Club Torremaggiore per la durata di 15 anni e all’A.s.d. Polisportiva “La Cantera” e all’A.s.d. Atletico Torremaggiore, neopromosso in Seconda categoria, per i prossimi otto anni. “Si completa un iter procedurale cominciato negli scorsi mesi e che ci porterà a rendere maggiormente efficienti le strutture sportive comunali. Siamo certi che questi impianti potranno essere ulteriormente valorizzati dalle società alle quali li abbiamo affidati”, commenta l’assessore allo Sport, Gianluca Di Ianni.

“Una ulteriore buona notizia che arriva proprio nel periodo in cui la squadra di calcio della nostra città, ripartita dalla Terza categoria lo scorso autunno, ha ottenuto la promozione in Seconda all’esito dei play-off – afferma il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone - Questi atti sono la dimostrazione tangibile di quanto l’Amministrazione comunale rivolga tutte le proprie attenzioni al mondo dello sport che costituisce, indubbiamente, uno dei valori distintivi di una Comunità. Chi pratica sport con passione e sacrificio per ottenere vittorie che danno lustro a una città intera e che insegna i valori della vita ai propri allievi attraverso la pratica sportiva, deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare al meglio. E’ un dovere preservare il nostro patrimonio costituito da una impiantistica che deve funzionare al meglio ed essere uno dei punti di riferimento per i nostri concittadini”, conclude il primo cittadino.