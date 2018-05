Torremaggiore: giovedì 24 maggio convegno su 'contributi a fondo perduto per la creazione e lo sviluppo d’impresa'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Avrà luogo giovedì 24 maggio alle 18 nella Sala Museo del Castello Ducale di Torremaggiore il convegno sui “Contributi a fondo perduto per la creazione e lo sviluppo d’impresa”. Alla conferenza prenderanno parte il Sindaco della città torremaggiorese, Pasquale Monteleone; i consulenti per i finanziamenti europei Antonello Caposiena e Pietro Gentile, ideatori del portale www.finanziamentiregionali.it e Antonio Parisi in qualità di moderatore. Nel corso dei lavori saranno illustrate misure come: N.i.d.i. Regione Puglia, Resto a Sud di Invitalia; Titolo II Capo III e Titolo II Turismo; Microprestito Regione Puglia; Tecnonidi e Titolo VI Regione Puglia per l’efficientamento energetico delle imprese. “Vogliamo sensibilizzare le imprese e i giovani desiderosi di mettersi in gioco per rafforzare o creare nuove attività imprenditoriali sul territorio. Ci sono molte opportunità, spesso ignorate o su cui non c'è necessaria informazione. Nel nostro programma di mandato, abbiamo preso l’impegno di valorizzare le imprese del territorio e creare potenziali condizioni per realizzarne delle nuove, poiché siamo convinti che disponiamo di una capitale umano adeguato ad affrontare e vincere questa sfida”, commenta il Sindaco, Pasquale Monteleone.