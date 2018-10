Torna Expandere, il 9 novembre a Vigna Nocelli l'evento di Compagnia delle Opere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

"La qualità delle decisioni dipende dalla qualità delle relazioni". Con questo spirito torna Expandere, l'evento di Compagnia delle Opere pensato per offrire alle piccole e medie imprese l'opportunità di costruire e rafforzare relazioni di qualità finalizzate alla crescita delle aziende del territorio. Il prossimo 9 novembre, dalle ore 9.30 alle 18.00, si terrà presso il Grand Hotel Vigna Nocelli la X edizione di Expandere. "Abbiamo immaginato un evento che potesse rendere più semplice ed immediato l'incontro e il confronto tra i nostri imprenditori. Un btob dedicato alla pmi, in cui ogni partecipante abbia l'occasione di presentarsi, farsi conoscere e condividere il proprio progetto di sviluppo in un ambiente familiare e proficuo" - afferma il presidente di Cdo Foggia, Luigi Angelillis. "Expandere ha una formula semplice e ricca di opportunità allo stesso tempo." In una sola giornata è possibile conoscere altri imprenditori e partecipare a momenti e tavoli di lavoro molto interessanti:dalla riforma del Fondo Centrale di Garanzia, alla tutela del credito, dall’innovazione digitale alla sostenibilità ambientale. Expandere è un vero e proprio laboratorio di networking per elaborare nuove strade per lo sviluppo di impresa, favorendo l’incontro tra gli operatori locali e non, individuando percorsi comuni, rendendo le imprese più competitive e pronte anche ad affrontare o a consolidare una presenza sui mercati nazionali ed internazionali. E’ possibile partecipare all’evento iscrivendosi su http://www.cdofoggia.it/expandere-2018/