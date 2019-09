Professioni sanitarie: al via i test a Foggia, 367 i posti disponibili

Oltre 1100 domande pervenute (esattamente 1111) per occupare i 367 posti messi a bando. Undici sale impegnate, circa 100 unità del personale Tecnico-Amministrativo impegnate nelle operazioni di identificazione dei candidati (prima) e di vigilanza e garanzia del regolare svolgimento delle prove (dopo). Da sempre sono i test più affollati dell’Università di Foggia, quelli per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Dietistica, Tecniche di radiologia medica, Tecniche di laboratorio biomedico). Si svolgeranno domani, come al solito presso il multisala Città del Cinema (piazzale Anna De Lauro Matera, a Foggia), a partire dalle 11,00. In realtà l’arrivo dei candidati, provenienti da diverse regioni italiane, è previsto già dalle prime ore del mattino, mentre le operazioni di identificazione avranno inizio alle 7,00 e andranno avanti fino alle 10,30: dalle 11,00 in poi (come detto, orario di inizio dei test) i candidati avranno 100 minuti a disposizione per rispondere a 60 quesiti a soluzione multipla. Questi i 367 posti disponibili:

Fisioterapia

Posti disponibili: 30 + 3 (riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica (sede di Foggia)

Posti disponibili: 99 + 1 (riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica (sede di Barletta)

Posti disponibili: 74 + 1 (riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica (sede di Matera)

Posti disponibili: 40 + 1 (riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica (sede di Lagonegro)

Posti disponibili: 25 + 1 (riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Infermieristica (sede di San Giovanni Rotondo)

Posti disponibili: 29 + n. 1 (riservato ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Dietistica

Posti disponibili: 13 + 2 (riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (sede di Barletta)

Posti disponibili: 12 + 2 (riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero)

Tecniche di Laboratorio Biomedico

Posti disponibili: 31 + 2 (riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero)