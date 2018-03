‘La riabilitazione con robot: ecco la prima tesi sperimentale nata dall’accordo tra Unifg e Padre Pio Onlus

È Anita Botticelli la prima laureata del percorso di collaborazione tra l’Università di Foggia e la Fondazione Centri Padre Pio Onlus di San Giovanni Rotondo finalizzato all’alta formazione e alla ricerca dell’eccellenza.

L’accordo, sottoscritto a marzo 2017, punta a mettere a valore il meglio delle risorse presenti sul territorio, migliorando la professionalità di chi decide di studiare a Foggia intraprendendo, al contempo, un percorso di formazione pratica sul campo. La tesi di laurea clinico-sperimentale della dottoressa in Medicina fisica e riabilitativa, non a caso, analizza “la riabilitazione del cammino con esoscheletro indossabile ‘Esko’”. La dotazione tecnologia avanzata del centro “Gli Angeli”, e l’utilizzo dei robot in particolare, infatti, hanno permesso di centrare l’obiettivo principale dell’accordo quadro con l’Ateneo: ospitare nelle strutture assistenziali di riferimento (presso il presidio residenziale e ambulatoriale “Gli angeli di Padre Pio”) gli iscritti alla Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa e gli studenti dei corsi di laurea di Medicina, di Fisioterapia e delle Professioni sanitarie, al fine di ottimizzare il processo di professionalizzazione degli studenti.

La permanenza degli studenti dei corsi di laurea di Medicina, di Fisioterapia e delle Professioni sanitarie e degli specializzandi, presso le strutture della Fondazione Padre Pio Onlus a San Giovanni Rotondo, è finalizzata al completamento della formazione degli studenti e degli specializzandi e allo svolgimento di attività di formazione pratica, ai fini dell’acquisizione – da parte degli stessi – di esperienza applicativa clinica in determinati settori e per specifiche tipologie di attività per le quali la Fondazione dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

L’accordo, che ha durata quinquennale rinnovabile, prevede anche l’organizzazione di Master di I e II livello, corsi di aggiornamento professionale, seminari e conferenze per il personale afferente alla Fondazione.

Attualmente, si sta lavorando su una nuova tesi in Medicina, mentre uno specializzando in Medicina fisica e riabilitazione sta frequentando il presidio di eccellenza di San Giovanni. Inoltre, stanno svolgendo tirocini tutti gli studenti di fisioterapia del secondo semestre del secondo anno e tutti quelli del primo e secondo semestre del terzo anno. “Abbiamo assistito con orgoglio alla discussione della tesi della dottoressa Botticelli - commenta il direttore sanitario dei Centri, Serena Filoni -, la prima a centrare un obiettivo importante e ambizioso. Formare il personale del futuro, attraverso una collaborazione virtuosa teorico-pratica, significa investire nel miglior modo possibile sul territorio. L’accordo, infatti, contiene tutto ciò che risiede un rapporto di notevole levatura scientifica, tra una Università tra le prime in classifica nazionale e una struttura d'eccellenza come la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus. Grazie all’impegno di chi ha creduto in questo progetto - conclude -, a cominciare dai frati minori Cappuccini e dal rettore dell’Unifg, la provincia di Foggia offrirà valore aggiunto a tutti gli stakeholder”.

Gallery