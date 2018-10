Tangenziale Ovest di Foggia: ecco 90 milioni per innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'arteria

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, mercoledì 17 ottobre, il bando di gara per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia (strada statale 673-ex SS16 “Adriatica”).

L’appalto – dell’importo complessivo di oltre 90 milioni di euro – consta di tre accordi quadro triennali per altrettanti lotti relativi alle seguenti tratte: Lotto 1 – SS673 dal km 16,540 al km 23,650; Lotto 2 – SS673 dal casello autostradale al km 23,650; Lotto 3 – SS16 innesto primo lotto Foggia-Cerignola al km 16,540 della statale 673.

Nel dettaglio, relativamente al primo Lotto, l’investimento complessivo è pari a 26 milioni di euro, per il secondo Lotto a 42 milioni di euro e per il terzo Lotto a 22 milioni di euro, tutti finanziati con Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, nell’ambito del Contratto di Programma Anas-MIT.

Gli interventi da eseguire – che consisteranno, principalmente, in lavori di nuova pavimentazione, razionalizzazione delle intersezioni esistenti e dei punti singolari del tracciato, il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale, mantenimento in efficienza delle opere in verde, installazione di segnaletica a messaggio variabile e miglioramento delle condizioni di illuminamento degli svincoli - permetteranno di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, per via telematica, a pena di esclusione, entro le ore le ore 12.00 del 22 novembre 2018 attraverso il Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it .

I concorrenti, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Il criterio di aggiudicazione della gara è quello della offerta economicamente più vantaggiosa. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione fornitori.