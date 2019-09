Tagli al trasporto pubblico foggiano, nuovo incontro in Regione. Faisa Cisal attacca:"Nicola Gatta batta un colpo"

La Faisa Cisal di Foggia torna ad esprimere preoccupazione sul taglio ai servizi minimi nel TPL. Oggi a Bari nuovo incontro presso l’assessorato regionale ai Trasporti. “Abbiamo chiesto a più riprese un incontro con il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta per discutere dei paventati tagli che la Capitanata potrebbe subire per mano della Regione Puglia senza ottenere alcuna risposta” premette Antonio Vivoli, componente della segreteria provinciale. Che continua: “Sappiamo che oggi alle 13.00 era previsto un incontro in Regione Puglia, presso l’Assessorato ai trasporti, per la Determinazione dei Livelli dei servizi minimi e per la definizione delle risorse finanziarie aperto a tutte le Province della Puglia. Mi auguro che il Presidente della Provincia Nicola Gatta abbia ben chiaro che le norme del settore prevedono che ci debba essere “intesa con gli Enti locali per la determinazione dei livelli minimi” che non significa subire una imposizione!”

“Speriamo che confermi la volontà di voler difendere, come pubblicamente dichiarato, i diritti del territorio in termini di mobilità, dei cittadini e delle maestranze impiegate. Ottenere maggiori risorse, solo temporaneamente, non risolve il problema ma lo rimanda semplicemente! La Capitanata non può subire l’ennesimo scippo! Bisogna lottare senza se e senza ma, per non subire un taglio chilometrico discriminatorio e pesantemente ingiusto” conclude Vivoli.