Mannaia sul trasporto pubblico foggiano, la Provincia convoca il tavolo. Vivoli: "Pronti a difendere il territorio"

Tanto tuonò che piovve. E’ convocato per giovedì 2 maggio presso Palazzo Dogana il tavolo sul “Piano di Bacino del Trasporto pubblico Locale della Provincia di Foggia”. Sul tavolo i tagli prospettati dalla Regione Puglia per la Capitanata. La Faisa Cisal è già sulle barricate: “Difenderemo il nostro diritto alla mobilità con tutti i mezzi e non permetteremo mai il taglio dei km/bus proposti da Giannini per arricchire altri territori a lui più cari! Questa non è la razionalizzazione annunciata, questa è una vera azione alla Robin Hood al contrario” dichiara alla vigilia Antonio Vivoli, Segretario Provinciale Faisa Cisal Foggia.

