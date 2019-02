Quattro neolaureati a Foggia premiati alla Camera dei Deputati: "Sono tra i più meritevoli"

Quattro ex studenti dell'Università di Foggia sono stati premiati alla Camera dei Deputati come neolaureati più meritevoli. Lucia Grillo, Marco Fredella, Maria Linda Paolino e Giuseppe Ricco hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia che si è svolta, lunedì 28 gennaio 2019, alla Camera dei Deputati.

La selezione è stata realizzata da Almalaurea, il consorzio delle Università italiane che svolge studi e indagini sui laureati italiani, con particolare riferimento agli sbocchi occupazionali e prevede l'attribuzione di una borsa di studio per l'iscrizione al master online "Master in Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy".

Il Direttore di Dipartimento, prof. Francesco Contò, il Coordinatore del CdS in Marketing & Management, prof. Claudio Nigro, i docenti, il personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti esprimono soddisfazione e orgoglio per l'ennesima dimostrazione della qualità dei Corsi di Studio Unifg.