Da Foggia a Canterbury: 15 studenti dell'Unifg per due settimane in una delle Scuole di Bioscienze migliori al mondo

15 studenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari dell'Università di Foggia sosterranno - dal 17 giugno all'1 luglio - due settimane di summer school presso la Kent University di Canterbury (Inghilterra). Un'opportunità al momento unica tra le Università italiane, poiché - del tutto gratuitamente - gli studenti avranno la possibilità di frequentare una delle Scuole di Bioscienze più prestigiose al mondo (coordinata dal genetista prof. Darren Griffin https://www.kent.ac.uk/bio/profiles/staff/griffin.html).

Prima della partenza per la summer school in “Molecular Biology and IVF” presso la Kent University (https://www.kent.ac.uk/summerschools/programmes/molecularbio.html), i 15 studenti saranno ricevuti per un saluto dal Rettore prof. Maurizio Ricci, dalla responsabile scientifica del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari prof.ssa Claudia Piccoli e dal direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale prof. Lorenzo Lo Muzio, martedì 12 giugno p. v. alle ore 16,00 nella sala consigliare di Palazzo Ateneo (VI Piano) in via Gramsci 89/91 a Foggia.