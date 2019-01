Incrocio mortale Foggia - Ascoli, Bove replica a Lonigro: "Presto una rotonda" (finanziata dai privati)

“La strada di ‘Don Orione’, ossia l’incrocio che interseca le direttrici Foggia-Ordona ed Ascoli Satriano-Borgo Incoronata, non è stata dimenticata. L’ex consigliere regionale Pino Lonigro, evidentemente a caccia di visibilità in virtù dell’approssimarsi delle elezioni comunali, denuncia l’indifferenza del Comune senza però premurarsi di informarsi circa i progetti e le azioni che l’amministrazione comunale ha in animo di mettere in campo ed a cui sta lavorando". E' la replica dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Foggia, Antonio Bove, alla denuncia di Lonigro relativamente allo stato di dissesto dell'arteria, teatro di incidenti stradali mortali.

"Da tempo ci stiamo occupando di questa situazione, proprio nella consapevolezza del rischio che corrono gli automobilisti - continua Bove-. Da questo punto di vista è già pronto un progetto, per il quale ho effettuato personalmente numerosi sopralluoghi, rientrante nella politica delle sponsorizzazioni avviata dal Comune, attraverso il quale si provvederà a realizzare proprio in quell’incrocio una rotonda. Il costo dei lavori sarà parzialmente a carico della società Conglobix di Nobile Di Lascia. A testimonianza di un’attività tutt’altro che improvvisata, i proprietari dei suoli sui quali dovrà sorgere la rotonda, hanno già assicurato all’Amministrazione comunale la volontà di cedere gratuitamente l’area che sarà interessata dai lavori".

"Piuttosto che lamentare un’inesistente indifferenza del Comune rispetto a questa emergenza, l’ex consigliere Lonigro dovrebbe spiegare per quale ragione solo oggi, e solo con la nostra Amministrazione, si stia intervenendo. Dovrebbe spiegare alla città per quale motivo, quando egli ricopriva importanti incarichi istituzionali e politici nelle stagioni di governo del centrosinistra che hanno dissestato i conti di Palazzo di Città e portato l’Ente sull’orlo del fallimento, non abbia mai avvertito l’esigenza di occuparsi di questo problema e risolverlo” conclude Bove.