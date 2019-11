A Stornarella arriva la banda ultralarga, firmata la convenzione con Infratel. Il sindaco: "Finalmente connessioni più veloci"

Firmata la convenzione tra il Comune di Stornarella e la Infratel Italia, società in house del Ministero dello Sviluppo Economico che consentirà la posa della fibra ottica per la Banda Ultralarga nella cittadina dei Cinque Reali Siti. "Già lo scorso 18 giugno, dopo un colloquio telefonico, il Responsabile Affari Istituzionali di Infratel Italia mi confermò, via mail, che il nostro paese sarebbe stato collegato, come da inserimento nel programma 'Aree Bianche' MISE, alla Banda Ultralarga. Ora con la sottoscrizione della convenzione si avvia l'iter che consentirà alla Open Fiber, concessionario di Infratel, di realizzare i lavori" dichiara il sindaco di Stornarella, Massimo Colia. "Finalmente anche la nostra comunità potrà usufruire di connessioni ultraveloci che sono strumenti indispensabili per essere più competitivi a tutti i livelli" conclude il primo cittadino.