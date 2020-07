'Accanto' a chi ha bisogno: due sportelli a disposizione dei foggiani. Costantino (Cisl): "Pensiamo a chi è in difficoltà"

Sono stati inaugurati questa mattina dalla Cisl di Foggia gli sportelli 'Lavoro' e 'Accanto', entrambi a disposizione degli iscritti, ma anche di qualsiasi altro utente della provincia di Foggia.

“Nell’ambito del rafforzamento dei servizi sul territorio è necessario intercettare e farsi carico delle sacche del bisogno inteso nella sua interezza - afferma Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia, che aggiunge: "Penso al bisogno di chi necessita di un orientamento lavorativo, di chi è in difficoltà e deve essere indirizzato per la richiesta di sussidi, a chi deve partecipare a bandi di concorso ed ha bisogno di informazioni corrette. E penso, anche, ai lavoratori che patiscono le conseguenze del post pandemia e necessitano di supporto psicologico, o ai quei giovani che vivono nel disagio, agli anziani in difficoltà e alle famiglie che chiedono ascolto e conforto per contrastare le paure, le difficoltà ed i disagi dovuti alla drammatica emergenza creata dalla pandemia da Covid-19. Lo sportello Lavoro e lo sportello Accandto saranno operativi proprio seguendo queste coordinate di intervento”.

I professionisti che presteranno la consulenza sono: Carla Iamele, psicologa, Alessandra Pastore legale e docente ed Alessio Prencipe psicologo. Gli sportelli saranno pienamente operativi da settembre, sia in modalità online che attraverso incontri personali fissati previo appuntamento, il mercoledì pomeriggio lo Sportello Lavoro, il martedì ed il giovedì pomeriggio lo Sportello Accanto.

Sarà possibile fisare gli appuntamenti contattando il numero 0881 772049 - 724388