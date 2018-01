Un giardino per Foggia: sponsor rifà il look all’area tra viale Michelangelo e viale Ofanto

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore con delega all’Ambiente, Francesco Morese, ha approvato la deliberazione con la quale il Comune di Foggia accoglie la proposta di sponsorizzazione avanzata dalla società SIEM SpA per la riqualificazione dell’area tra viale Michelangelo e viale Ofanto. L’intervento di riqualificazione si inserisce nell’ambito della strategia adottata dall’Amministrazione comunale e disciplinata attraverso la deliberazione numero 83 approvata dall’esecutivo di Palazzo di Città il 25 settembre 2014.

La proposta avanzata dalla società SIEM SpA, denominata 'Un giardino per la città', prevede un affidamento della gestione della zona per cinque anni (non rinnovabili) e contiene interventi edilizi e azioni di miglioramento dell’area verde, per un ammontare complessivo di 60mila 132 euro. Nello specifico si tratta di opere edili (realizzazione di pareti, portali e panche, strutture in cemento e pavimentazione), opere che riguardano il verde pubblico (impianto di sub-irrigazione, posa in opera di prato, messa a dimora di alberi di olivo, carrubo, melo e melograno, messa a dimora di arbusti e cespugli, posa in opera di materiale inerte di copertura, telo, ciottolo bianco e corteccia di pino), potenziamento dell’illuminazione ( tre alberi metallici di forma originale, cinque spot per dare risalto ai portali e diciotto piccole luci collegate le panche in cemento, il tutto realizzato con fari a LED).

Ha commentato il sindaco Landella: “Si tratta di una proposta particolarmente interessante e qualificante, che l’Amministrazione comunale ha deciso di approvare con grande favore. Una ulteriore conferma della bontà della strategia che abbiamo scelto di attuare con la formula delle sponsorizzazioni. Uno strumento che si sta rivelando un’opportunità per riqualificare, a costo zero per il Comune, porzioni della città importanti, dentro una dimensione di collaborazione reale e virtuosa tra pubblico e privato”.

L'assessore comunale Francesco Morese ha quindi aggiunto: “Desidero esprimere un ringraziamento alla società SIEM SpA per aver presentato un progetto così articolato ed impegnativo. Ormai sono sempre più numerose le aree della città oggetto delle azioni di riqualificazione promosse e realizzate grazie all’idea che il Comune di Foggia ha messo in campo negli anni scorsi. Naturalmente tutti questi interventi necessitano anche della collaborazione dei cittadini, affinché le zone beneficiarie dell’investimento dei privati siano preservate e custodite adeguatamente, nell’interesse di tutti”