Coronavirus, come ordinare da mangiare a domicilio: la lista delle attività a Foggia e provincia

Per supportare le attività locali che resistono in questo periodo di emergenza sanitaria legata al dilagare del Covid-19, FoggiaToday ha creato un database online che raccoglie tutte le attività che hanno temporaneamente chiuso le saracinesche, così come vuole il governo, ma che si sono reinventate in Rete affidandosi all'e-commerce e alle consegne a domicilio.

Per questo abbiamo selezionato alcuni locali che si occupano di food and beverage e non solo, che in questo momento di criticità hanno deciso di non fermarsi, e nel pieno rispetto delle disposizioni governative, hanno deciso di offrire all'intera comunità il servizio di delivery.

Non solo prodotti alimentari confezionati, ma anche pizza, pane, dolci, gastronomia pronta, fino ai detersivi e ai prodotti per la cura della persona.

Ecco la nostra lista (in continuo aggiornamento). Basterà cliccare su ciascun nome per poter conoscere le modalità di acquisto e consegna delle singole aziende.

Ricordate che sarete voi stessi, voi commercianti a cui in questi giorni è andato il pensiero della nostra redazione, ad aiutarci a "mappare" il commercio in città. Dovrete soltanto segnalare - gratuitamente - la vostra impresa attraverso questo form.

Supermercati e alimentari

Gastronomia Jolly

Gastronomia Marilù

La Gusteria

L'Oro di Pulcinella

Supermercati La Bontà

Pizzerie, ristoranti, rosticcerie e gastronomie

Artesian Grill

Al Granaio

Gusto&Sorriso

Il Tucano

La Bottega del Latte

Pizzeria del Parco

Pizzeria Sacro Cuore

6 Fritto - Pizzeria

Macellerie

Carni e Affini

Macelleria Chiappinelli

Macelleria Russo Giuseppe

Macelleria Salumeria da Giuseppe

Pescherie

Pescheria da Samuel - Dal Pescatore

Pescheria Menduno Gaetano

Bar

Bar Rex

Drink Shop

Agricoltura prodotti e forniture

Agrofarmacia Raschini

Articoli e alimenti per animali

Pappa e Cuccia

Abbigliamento e intimo

Love Shop

Casalinghi e detersivi

Il Detersivo da Gabriele

Farmacie

Farmacia Moderna

Farmacia Salvatore

Farmacia Ronga Tartaglia

Articoli sportivi

Dueruote di Morelli Massimo

Officine

Bike Center

Assistenza pc, smartphone, tablet

Prink

Scuole e formazione

European Campus

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assicurazioni

Luca Affatato