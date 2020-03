Nasce a Foggia 'Spazio Daruma': da ex serra a co-working, ecco l'hub creativo e polifunzionale dell'innovazione

Spazio Daruma, che verrà inaugurato il prossimo 21 marzo 2020, è la nuova sfida di Daruma ADV (https://darumastudio.it/home-daruma/), nota agenzia di web marketing e marketing tradizionale di Foggia, tra le realtà più innovative del territorio nel settore della comunicazione.

Un’avventura intrapresa vent’anni fa dal Founder e Financial Developer Sergio Maddalena che, insieme a Ines Pesce, CEO dell’agenzia, ha creato un team sempre più orientato al marketing strategico e operativo, pronto anche a cogliere nuove opportunità e sfide in settori diversi.

“La scelta di riconvertire un ex serra, uno spazio così ampio, quasi 800 metri quadrati, nasce proprio dalla nostra voglia di metterci ulteriormente in gioco, andando a implementare nuovi comparti, come ad esempio quello di progettazione eventi, all’interno dell’agenzia” - spiega Sergio Maddalena, Founder di Daruma ADV.

All’interno dello spazio, cinque uffici direzionali saranno occupati dal team dell’agenzia andando a fare posto, anche “fisicamente”, sia a nuovi progetti di marketing che a percorsi più trasversali, ma sempre rivolti alle esigenze e necessità dei clienti.

Spazio Daruma da un ex serra a coworking e hub creativo

Al suo interno non saranno presenti solo gli uffici di Daruma ADV, al contrario l’open space si propone di diventare punto di incontro e di riferimento sul territorio per i tanti freelance, startupper e imprenditori alla ricerca di uno luogo dove dar vita a progetti in sinergia con altri professionisti.

L’obiettivo è creare contaminazioni di idee e innovazioni atte a valorizzare il territorio pugliese e non solo. Un hub creativo che, prendendo spunto da realtà consolidate in altre zone d’Italia e all’estero, intende creare valore aggiunto e opportunità anche e soprattutto nel Sud Italia, valorizzando al massimo i tanti giovani creativi e professionisti che qui decidono di restare e fare impresa.

Spazio Daruma, inoltre, date le sue dimensioni, che consentono di accogliere fino a 400 ospiti, aprirà le sue porte anche alle grandi aziende che qui decideranno di organizzare eventi, convegni e presentazioni. Ponendosi quindi come spazio polifunzionale a 360° capace di adattarsi alle singole esigenze dei propri clienti e realizzando così anche progetti di marketing più integrato.

Il Sud Italia come luogo di opportunità e territorio da valorizzare costantemente

La scelta di Daruma ADV di scegliere Foggia come base del proprio progetto imprenditoriale nasce sicuramente dal forte legame di Sergio Maddalena e Ines Pesce con il proprio territorio. Un rapporto che è diventato un valore aggiunto del loro lavoro e che ha permesso, negli anni, alla loro realtà la possibilità di imporsi come eccellenza locale del settore del marketing strategico.

Spazio Daruma è solo la nuova tappa di un percorso imprenditoriale più ampio e strutturato che intende riappropriarsi del proprio territorio valorizzandone le opportunità e i professionisti che vi risiedono. Dimostrando come simili realtà legate al mondo del marketing, della comunicazione e del digital possono nascere ed eccellere anche fuori dalle classiche aree metropolitane. E creando in particolar modo fermento imprenditoriale, opportunità di lavoro e nascita di progetti importanti capaci di avere una profonda ricaduta anche sul tessuto economico-sociale urbano.

“Spazio Daruma è per noi un sogno che si realizza e che si pone come punto di riferimento e struttura polifunzionale per tutte le aziende, che come noi, sviluppano progetti concreti orientati al cliente.” - dichiara Ines Pesce CEO di Daruma ADV - “Crediamo fortemente che solo la collaborazione etica tra i soggetti economici possa far crescere un territorio e rendere fiere le persone che hanno deciso di restarci e investirci.”