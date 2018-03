Ataf: costi maggiori dei guadagni, sospeso il servizio di revisione degli autoveicoli

“Nell’ambito delle azioni avviate dal Consiglio di Amministrazione tese al conseguimento dell’equilibrio economico finanziario, alcune di esse hanno riguardato la riorganizzazione del personale, nonché il nuovo trattamento normativo ed economico aziendale rispondente a criteri di sostenibilità economica e al recupero di produttività ed efficienza. Poiché il costo di un operatore dedicato al servizio, risultava superiore al guadagno registrato (a fronte di 40mila euro annue impegnate per garantire una unità addetta alla revisione dei veicoli, l’utile derivante era di appena 25mila euro lorde), da gennaio di quest’anno il servizio di Ataf SpA, effettuato solo in orario mattutino, è stato sospeso e l’operatore reinserito nell’officina dell’azienda che si occupa della manutenzione dei mezzi urbani e suburbani utilizzati per garantire il servizio di trasporto pubblico locale”.

