25 milioni di euro di investimenti all'ex SOFIM, ecco il piano industriale CNHI: Torino sposta a Foggia gli F5

Ex Sofim. Presentato a Torino da CNHI il Piano Industriale per il 2020-2022. Ne danno notizia FIM, UILM, FISMIC, UGLM e ACQF. In sintesi per lo stabilimento di Foggia si prevede: il trasferimento della produzione del motore F5 da Torino a Foggia insieme ad un nuovo motore di maggiore potenza, fino al 3,5 lt. di cilindrata del quale non era previsto il lancio in Europa, ma in Asia. Si effettuerà, quindi, un intervento di CIG straordinaria per riorganizzazione, da luglio 2021 a gennaio 2022, solo nelle aree interessate e non per tutto lo stabilimento, che dovrà continuare a produrre per i clienti di Fuso, Suzzara e altri. Oltre ai due nuovi motori, arriveranno anche altre attività di verticalizzazione (insourcing) soprattutto di lavorazioni meccaniche che saranno meglio dettagliati in un incontro locale, da tenersi nei prossimi giorni, che permetteranno di raggiungere una maggiore saturazione degli organici. Riguardo ai nuovi clienti, come previsto dal verbale del 3 luglio scorso, questo punto sarà affrontato in uno dei prossimi incontri a livello nazionale, spiegano i sindacati. Sono stati destinati 25 milioni di euro di investimenti per la ristrutturazione.