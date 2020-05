Smaltimento rifiuti, l'invito di Italia in comune ai proprietari degli impianti: "Abbattere i costi con sconti anticovid"

I Sindaci e gli amministratori degli enti locali pugliesi di Italia in Comune chiedono al Presidente della Regione, Michele Emiliano, di farsi portavoce presso i proprietari degli impianti di smaltimento rifiuti regionali, di loro apporto con mezzi propri, affinché sia prevista una scontistica specifica destinata alle tariffe di conferimento degli enti locali, in virtù della grave situazione economica che li sta investendo. Tutte le parti imprenditoriali che non sono state obbligate a chiudere le proprie aziende hanno peraltro dato forti segnali in tal senso. Sarebbe opportuno che facessero identica cosa i gestori di un servizio così essenziale, in relazione ad un anno decisamente complesso come quello che stiamo vivendo e che vivremo anche nei prossimi mesi.

