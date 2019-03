Trova da te il tuo lavoro ideale: da oggi online www.cerignolaambitolavoro.it

E’ online da oggi www.cerignolaambitolavoro.it, il sito web che si prefigge l'ambizioso obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio, proponendo un vasto e articolato panorama di informazioni testuali e multimediali in questo settore, con particolare attenzione alle opportunità di crescita formativa, professionale e personale.

E’ lo strumento per essere sempre informati sulle politiche attive della formazione e del lavoro attuate a livello nazionale, regionale e locale; è la guida per cercare opportunità di formazione e lavoro; è il luogo dove poter leggere contenuti interessanti e approfondire notizie sui molteplici aspetti che riguardano questo settore.

“La disoccupazione nelle nostre realtà resta uno dei problemi più urgenti con cui ciascun amministratore deve fare i conti – afferma il vicesindaco di Cerignola e presidente dell’Ambito territoriale, Rino Pezzano-. Oggi, con questo strumento innovativo a disposizione del cittadino, aggiungiamo un tassello che riteniamo indispensabile per incrociare due mondi paralleli, domanda ed offerta, mettendoli in connessione tra loro”.

Agli utenti navigatori il sito propone la scelta tra diversi menù tematici di carattere generale, con la possibilità di inoltrarsi in livelli di specializzazione crescente, gerarchicamente articolati, a seconda dei bisogni. Tutti i livelli sono collegati tra loro per cui è possibile spostarsi in qualunque direzione.

Si è avuto cura di redigere pagine brevi scritte con linguaggio semplice sì da renderlo fruibile alla più vasta platea di utenti, catturandone l'attenzione e dando loro la possibilità di scegliere autonomamente la direzione ed il livello di approfondimento desiderato.

www.cerignolaambitolavoro.it offre inoltre una ricca e selezionata raccolta di strumenti operativi e link utili con il preciso intento di fornire agli utenti gli strumenti giusti per orientarsi e muoversi in completa autonomia alla ricerca del proprio lavoro e della propria occasione per realizzare il proprio progetto di vita.

Il portale vuole essere un valido strumento per il primo approccio alla ricerca attiva del lavoro e un supporto alla preparazione ed elaborazione di strumenti utili, quali il Bilancio delle competenze, il Curriculum Vitae, la Lettera di presentazione e quant’altro, oltre a contenere news sempre aggiornate su temi e opportunità.

Dalla homepage si può accedere alle tre sezioni tematiche “lavoro, formazione e aziende” che offrono una completa gamma di dati e informazioni utili per la ricerca attiva del lavoro, per la formazione professionale e qualificata e per le fonti di finanziamenti/ opportunità per le aziende.

La finalità dell’iniziativa è creare una vetrina in rete ma anche offrire servizi nuovi agli utenti. “In quest’ottica – afferma ancora Pezzano- il sito si propone di offrire una panoramica completa sui nostri servizi, con l'aggiornamento costante delle proposte e con un'opera di monitoraggio e di mailing”.

Per essere aggiornati su tutte le novità è possibile consultare il calendario eventi e iscriversi alla newsletter dedicata.