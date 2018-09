Agevolazioni fiscali quasi a costo zero per mettere in sicurezza le abitazioni: "Diamoci una scossa!"

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa 'Diamoci una scossa!' rientrante nell’ambito della Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica a cui hanno aderito l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia.

“Si tratta di un’iniziativa nazionale alla sua prima edizione da cui l’Ordine degli Ingegneri, insieme all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, non poteva assolutamente esimersi – ha dichiarato la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia Maria Rosaria De Santis – per promuovere la cultura della Sicurezza sismica informando adeguatamente e correttamente il cittadino sul tema del rischio sismico e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza sul patrimonio immobiliare del Paese, la manifestazione ha inoltre lo scopo di informare il cittadino sulle opportunità offerte dal Sisma Bonus”.

Con l’adesione da parte dell’ordine professionale anche Foggia sarà tra le oltre 500 piazze della Prevenzione Sismica presenti in tutta Italia per fornire ogni informazione utile sulle variabili che incidono sulla sicurezza delle abitazioni e sulle agevolazioni fiscali esistenti per realizzare interventi migliorativi delle stesse a costo quasi zero.

“In provincia di Foggia infatti sono stati attivati una decina di info point in 10 piazze, di cui 3 a Foggia e 7 in provincia, presso cui presenzieranno circa 70 professionisti che daranno informazioni in merito alla prevenzione sismica e al Sisma Bonus – ha spiegato Roberto Salice, referente per il progetto “Diamoci una scossa!” per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia – seguirà poi un secondo evento che vedrà la disponibilità di circa 50 professionisti per effettuare delle visite tecniche gratuite, un’ opportunità per il cittadino nonché per favorire lo sviluppo della prevenzione sismica anche nella nostra Provincia.”

Alla conferenza stampa – dopo i saluti istituzionali di Carmine Pecorella, Capo Ufficio Stampa della Provincia di Foggia e Francesco d’Emilio, Assessore all’Urbanistica del Comune di Foggia – sono intervenuti anche l’architetto Antonio Lauda, in qualità di vicepresidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della Provincia di Foggia e l’architetto Nicoletta Vinci in qualità di referente su Foggia dell’Ordine degli Architetti per il progetto “Diamoci una scossa!”, a testimonianza di come il tema della sicurezza debba essere affrontato dal duplice punto di vista architettonico ed ingegneristico nell’ambito di una collaborazione sinergica e proficua tra i due ordini professionali.

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 17 settembre alle ore 15 presso l’Auditorium della Camera di Commercio dove si svolgerà un convegno, rivolto agli addetti ai lavori, per lanciare l’iniziativa nel Sud Italia. Per l’occasione saranno a Foggia l’ing. Zambrano – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, i consiglieri nazionali D. Perrini e M. La Penna e il Presidente della Fondazione Inarcassa l’ing. E. Comodo.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si svolgerà invece domenica 30 settembre: nelle piazze sarà possibile anche fissare una visita tecnica informativa che il professionista effettuerà durante il mese di novembre, nell’ambito del programma di prevenzione attiva “Diamoci una scossa”. Architetti ed ingegneri appositamente formati, potranno fornire senza alcun costo per il cittadino, una prima informazione sullo stato di sicurezza delle abitazioni nonché illustrare le possibilità di interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili con l’incentivo statale Sisma Bonus.

Il Sisma Bonus consente oggi di detrarre dalle imposte sui redditi fino all’85% dei costi sostenuti per gli interventi di miglioramento della sicurezza delle abitazioni e di poter trasferire l’agevolazione fiscale a chi esegue i lavori o a terzi senza dover anticipare le relative spese.