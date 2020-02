Il Coronavirus in Puglia è il rischio desertificazione: invasi foggiani dimezzati, salato il conto pagato dagli agricoltori

Il Coronavirus in Puglia è il rischio desertificazione di oltre la metà delle aree, circa il 57%. "Il conto pagato dall'agricoltura soggetta ai cambiamenti climatici e alla siccità, è salato" denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti di Puglia, che analizza il momento difficile dell'agricoltura sulla base degli ultimi dati dell'osservatorio Anbi.

Gli invasi in Puglia si svuotano progressivamente, con un pericoloso effetto in prospettiva nel periodo estivo, dove la disponibilità di acqua risulta addirittura dimezzata in 12 mesi con circa 140 milioni di metri cubi, contro i 280 di un anno fa.

Ad oggi, nei soli quattro invasi della provincia di Foggia relativi ai comprensori di Fortore e dell'Osento, mancano 138 milioni di metri cubi d’acqua rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Una diminuzione costante mitigata solo parzialmente dalla sporadiche piogge torrenziali che però hanno un effetto disastroso sui campi.

“La sostanziale assenza di piogge è aggravata – denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - dalle reti colabrodo che fanno perdere 1 litro di acqua su due. Servono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, campagne di informazione ed educazione sull'uso corretto dell'acqua e un piano infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano tutta l'acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando ce n'è poca. Gli agricoltori stanno facendo la loro parte con un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni a basso fabbisogno idrico", insiste il presidente Muraglia.

“Le aree pugliesi esposte al rischio desertificazione sono pari al 57% - aggiunge Muraglia – e il conto pagato dall’agricoltura, soggetta ai cambiamenti climatici e alla siccità, è salato. Il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi, ma intense e il repentino passaggio dal sereno al maltempo, con bruschi crolli o innalzamenti delle temperature, sono all’ordine del giorno e arrecano danni gravi alle colture nelle aree più colpite dal clima pazzo”.

L’agricoltura – conclude la Coldiretti – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con una perdita in Puglia di oltre 3 miliardi di euro nel corso del decennio tra produzione agricola, strutture e infrastrutture rurali".