B&B gratis in cambio di beni e servizi: riecco la 'Settimana del Baratto' (anche in Puglia e in Capitanata)

"Scambio due notti di soggiorno con un servizio fotografico professionale della mia struttura", "Offro due pernottamenti per un piatto giradischi" e "Alloggio e prima colazione in cambio di libri per bambini in inglese, francese e tedesco" sono solo alcune delle tante proposte di permuta formulate dai gestori dei B&B nostrani affiliati al portale www.Bed-and-Breakfast.it, e pubblicate su www.SettimanadelBaratto.it.

Dal 19 al 25 novembre gli ospiti vengono accolti gratuitamente a fronte di prestazioni di vario genere o cessione di un proprio bene, come avviene ormai da ben 10 anni ogni terza settimana di novembre.

I viaggiatori possono scoprire angoli d'Italia soggiornando in uno dei bed and breakfast che aderiscono all'iniziativa, senza necessità alcuna di mettere mano al portafoglio: è sufficiente cimentarsi in attività manuali, didattiche e creative o portare con sé un qualche oggetto per i proprietari dei B&B.

Come funziona?

Il sito dedicato all'evento raccoglie le liste Desideri dei B&B - suddivisa per regione e per tipologia di servizi e prodotti richiesti - e Proposte dei Viaggiatori: è cioè il luogo d'incontro tra i gestori e gli ospiti ed è qui che si pianifica lo scambio. Molti bed and breakfast sono inoltre aperti a baratti di qualsivoglia genere: una volta selezionati i filtri di ricerca geografica, basta selezionare la struttura d'interesse e cliccare sul tasto Contatta e Baratta, proporre, per esempio, un fumetto da collezione o una lezione di tango, avviare la trattativa con il B&B e, concluso l'accordo, preparare le valigie.

Non è tutto: in molte strutture ricettive della penisola il baratto continua tutto l'anno sul sito www.BarattoBB.it, a dimostrazione che questa modalità di scambio associata all'ospitalità e al viaggio è apprezzata e consolidata, tanto da essere praticata già da un decennio. E proprio per festeggiare il suo decimo compleanno, la Settimana del Baratto supera i limiti geografici - oltre a quelli temporali - e diventa anche Barter Week, spin-off internazionale che esce ufficialmente dalla fase beta e coinvolge i bed and breakfast di tutto il mondo, dall'Albania all'Uganda.

Aderiscono all'iniziativa anche alcuni B&B della provincia di Foggia, a Troia, Vieste, Peschici e e Isole Tremiti