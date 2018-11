‘Mangiare insieme’ a Carpino: il Comune estende il servizio di mensa agli alunni della scuola primaria

Martedì 13 novembre partirà il progetto “Mangiare insieme” a cura dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Carpino che permetterà di estendere il servizio di refezione anche agli alunni della scuola primaria, il martedì, giornata di rientro pomeridiano, permettendo così agli studenti di rimanere comodamente a scuola usufruendo del servizio mensa dopo il termine delle lezioni alle 13.20 e, di riprendere le attività scolastiche alle 15 e terminarle alle 17.

Questa esigenza, sottolinea la Vice Sindaco D.ssa Caterina Foresta – Delegata alla Pubblica Istruzione del Comune di Carpino, era da più tempo manifestata da molti genitori, ora l’impegno dell’Amministrazione comunale e della scuola ha fatto sì che questa nuova opportunità possa essere fornita a tutte le famiglie indistintamente.

“Le finalità del progetto sono molteplici – continua la Vice Sindaco –: promuovere il benessere fisico attraverso una corretta alimentazione per combattere il fenomeno dei disordini alimentari sempre più crescente nei bambini. Essere un momento di convivialità condividendo con i compagni il piacere di stare a tavola; la mensa come luogo di socializzazione e integrazione favorendo il confronto durante il momento del pasto. La nostra è una mensa sostenibile nel rispetto dell’ambiente, di qualità e che assicura un’alimentazione sana, equilibrata, gustosa ed educativa come momento di educazione alimentare orientato al consumo consapevole. Educatrici specializzate si occuperanno del servizio di vigilanza e cureranno anche il momento del post-mensa dedicato ad attività ludiche volte a riflettere sull’importanza del rispetto di sé stessi, degli altri e dell’intera collettività”.