VIDEO | Dai 10 ai 20 milioni per la seconda Stazione di Foggia: così un'idea può trasformarsi in realtà

La seconda stazione ferroviaria a Foggia sarebbe l’unica soluzione per far si che la Capitanata non venga bypassata dalla linea ad alta capacità Bari-Napoli. RFI farebbe fuori Foggia per risparmiare tempo, e quindi denaro, in quanto l’attuale stazione si trova nel centro cittadino e, per raggiungerla si perdono circa 12 minuti.

Il progetto, presentato dal comitato 'Un Baffo ferroviario per Foggia' prevede, appunto, una seconda stazione ubicata a Sud della città, vicino al cavalcaferrovia di via Bari.

I fondi a disposizione per questo progetto, da parte di RFI, sarebbero dai 10 ai 20 milioni di euro, mancherebbe solo l’intesa con il Comune di Foggia.