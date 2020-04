Il Piccione di Antonio Cera, in volo dal Gargano a casa per salvare la Pasqua artigianale

Il Piccione del Forno Sammarco è nella lista delle migliori colombe artigianali che arrivano a domicilio selezionate da Gambero Rosso per la campagna "Save the Colomba", motto scelto per salvare la Pasqua nell'Italia sospesa dell'emergenza Coronavirus e tutelare il prezioso lavoro di tanti artigiani e uno dei prodotti simbolo della tradizionale dolciaria del Paese. Il fornaio bocconiano di San Marco in Lamis Antonio Cera spedisce direttamente a casa i Piccioni nelle varianti Classico d'autore Arancia Igp del Gargano, Olive e bergamotto, Grano arso e Arancia Igp del Gargano. Le arance locali sono candite da un maestro italiano della pasticceria, Corrado Assenza. La creazione di Antonio Cera racchiude un viaggio che parte sempre dalla sua terra d'origine ma a differenza del Panterrone, il suo panettone, è intrisa di sapori, profumi e tradizioni di altre regioni che la contaminano piacevolmente.

Il Piccione si può acquistare nel banco da forno virtuale, lo shop online del Forno Sammarco. Nel Foggiano la consegna è gratuita per una spesa minima di 35 euro.