Anche la ‘Loggia delle Puglie’ protagonista al Salone del Gusto 2018

Era presente anche il Comune di Sant’Agata di Puglia a Torino, dal 20 al 24 settembre scorso, in occasione della dodicesima edizione di “Terra Madre” il Salone del Gusto, il più grande evento internazionale dedicato al cibo.

Uno degli stand attrezzati nell’area Città Slow e dedicati all’enogastronomia ha accolto il Comune di Sant’Agata di Puglia, cittadina pugliese che si fregia proprio del riconoscimento di Città Slow unitamente al marchio di qualità turistico-ambientale Bandiera Arancione. Presente con un suo spazio ben allestito per l’occasione, “La Loggia delle Puglie” si è fatta trovare a questo importante appuntamento al fine di valorizzare e far conoscere fuori dai confini regionali le proprie peculiarità, la genuinità dei suoi rinomati prodotti gastronomici conditi di notizie sul territorio attraverso l’arte, la storia e le tradizioni.

Ottimi i risultati, a giudicare dall’interesse con cui tantissimi tra le migliaia di visitatori presenti nei quattro giorni dell’evento hanno visitato lo stand santagatese. Il Comune di Sant’Agata di Puglia non è voluto mancare dunque a questa importante vetrina di promozione del territorio, e ha voluto assicurare un’adeguata e ottimale promozione dei prodotti locali e un’appropriata divulgazione del materiale storico, culturale e promozionale di Sant’Agata di Puglia attraverso la presenza stessa del Sindaco del paese, Gino Russo e di alcuni consiglieri comunali. “È stata un’esperienza valida e positiva - ha confermato il Sindaco Gino Russo - La nostra presenza a questa importante realtà dimostra la volontà dell’Amministrazione Comunale a voler continuare ad investire nella promozione turistica della nostra bella cittadina. Lo sviluppo di un paese, siamo certi, passa anche attraverso l’incontro con la gente e il confronto con altre realtà turistiche importanti. Noi ci crediamo fermamente, e da anni siamo impegnati a lavorare energicamente in questa direzione. Con orgoglio e passione abbiamo proposto in questa occasione assaggi dei nostri ottimi prodotti tipici, come il rinomato olio extravergine di oliva, il miele delle nostre montagne, il nostro pane dal sapore di una volta e alcuni tra i migliori dolci della tradizione santagatese, ricevendo i complimenti soddisfatti dei tantissimi visitatori.