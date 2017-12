Sanitaservice non è soggetto passivo: nessuna Iva da versare

La Sezione IV della Commissione tributaria provinciale di Foggia (Presidente Dott. Giancarlo Pecoriello - Relatore Dott. Michele Nardelli) ha depositato il 21 dicembre scorso una Sentenza che accoglie il Ricorso della Sanitaservice ASL FG S.r.l. in tema di soggettività passiva IVA delle società in house providing, ovvero di società partecipate integralmente da Enti pubblici, sottoposte al cosiddetto controllo analogo e che prestano servizi solo agli stessi Enti proprietari.

Il Ricorso tributario seguiva ad uno specifico Accertamento dell'Agenzia delle Entrate e relativo all'annualità 2011. L'Organo giudicante fornisce un utile riepilogo della Giurisprudenza di merito che, negli ultimi anni, è stata spesso controversa e dunque non univoca. In questo particolare contesto, la Commissione tuttavia sposa ed arricchisce la tesi più favorevole alla Sanitaservice ASL FG S.r.l..

La sentenza fa dunque il paio con quella dello scorso ottobre, che condannò l’Agenzia delle Entrate a restituire 8,7 milioni di euro, ovvero l’Iva versata sulle attività di pulizia e manutenzione, che invece Sanitaservice non avrebbe dovuto mai versare.

Il parere della Commissione tributaria di Foggia apre dunque nuovi scenari non solo per quel che concerne la Sanitaservice, ma anche per le numerose società in house providing dell’intero territorio nazionale.

Si tratta, tuttavia, di una sentenza di primo grado. Servirà attendere gli altri gradi di giudizio per valutare la portata della sentenza. Ma comunque è importante evidenziare che la soggettività passiva IVA di Società di capitali, come la Sanitaservice ASL FG S.r.l., non può più essere considerata come un dogma incontrovertibile.