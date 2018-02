La Sanitaservice Asl Fg gongola: le vanno rimborsati 8,7 milioni di euro di IVA già versata

La Sezione V della Commissione Tributaria di Foggia, con sentenza n. 106 del 2018, depositata il 6 febbraio, ha riconosciuto le ragioni della Sanitaservice ASL Fg Srl, accogliendo l’istanza di rimborso dell’IVA versata dall’azienda negli anni precedenti, per un importo di circa 8,7 milioni oltre interessi. Aveva quindi ragione l’ex amministratore delegato Antonio Di Biase, che in tal senso aveva condotto una battaglia importante, in favore dell’azienda.

Il provvedimento si inserisce nel solco favorevole di altra decisione su materia simile e più precisamente la sentenza n. 931 del 2017 da parte della Sezione IV dello stesso Organismo giudicante. All’origine dei pronunciamenti il riconoscimento della mancanza del requisito soggettivo ai fini IVA da parte delle società in house come Sanitaservice. Un argomento di portata generale e di particolare rilevanza giuridica per tutte le società di questo tipo in Italia. “Tali eventi ridimensionano il clamore a suo tempo suscitato dalla vicenda e confermano la fondatezza delle tesi aziendali. La società non può che aspettare con fiducia e serenità gli sviluppi nei gradi successivi di giudizio di questa intricata vicenda”