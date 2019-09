Emiliano plaude al suo modello di Sanità: 5mila assunzioni in Puglia, nessun ospedale chiuso e cittadini soddisfatti

Nel 2015, quando sono diventato presidente eravamo ultimi in Italia nei livelli essenziali di assistenza, oggi siamo nella parte alta della classifica. Avevamo assunzioni bloccate (dal 2002) oggi stiamo assumendo 5000 nuovi medici, infermieri e operatori sanitari grazie al nostro piano di riordino. La sanità pugliese sta migliorando sensibilmente: questo non significa che stiamo andando ai campionati del mondo, ma che stiamo combattendo con buoni risultati reparto per reparto, ristrutturazione per ristrutturazione, concorso per concorso. Tutti gli indicatori lo confermano e anche la percezione dei cittadini sta cambiando in positivo.