San Severo, l’Ufficio tributi aperto il giovedì pomeriggio per professionisti e patronati

Una importante novità è stata annunciata dall’Assessorato alle Finanze e Tributi del Comune di San Severo. A partire dalla prossima settimana, ogni giovedì, l’Ufficio Tributi di Via Guareschi resterà aperto anche nel pomeriggio del giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30, al fine di ricevere in via esclusiva i professionisti ed i rappresentanti dei patronati che si occupano di pratiche inerenti l’attività dell’Ufficio.

“Si tratta – spiega l’Assessore avv. Ondina Inglese – di una apertura voluta appositamente per venire incontro alle esigenze lavorative di quanti operano nel settore che si presentano con più pratiche agli sportelli che richiedono un maggiore impiego di tempo. Un fatto che comporta lunghe attese soprattutto per i semplici cittadini per giungere al proprio turno. In questo modo, con tale apertura, ci sarà un pomeriggio intero, che prima era di chiusura, dedicato esclusivamente a professionisti e patronati, una sorta di corsia preferenziale ben determinata per snellire le attese ed ottimizzare il lavoro”.