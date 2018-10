Ecco la nuova tangenziale di San Severo, opera da 20 milioni di euro per una Capitanata (finalmente) più moderna

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Quest'opera crea un corridoio tra le città dell'Alto tavoliere, che avranno un collegamento diretto con il collegamento autostradale, di sicuro beneficio per gli operatori economici, e fa il paio con il secondo lotto della tangenziale, il cui iter è in fase di ultimazione. Sono pronti gli atti per l'avvio delle procedure di gara". Così il presidente della Provincia di Foggia e sindaco di San Severo, Francesco Miglio, oggi all'inaugurazione della nuova tangenziale di San Severo - primo stralcio dalla S.S. 89 alla S.S. 16.

"A breve avrà avvio il cantiere per il completamento della sp 109 che collega le cità di San Severo e Lucera -ha continuato Miglio- altro intervento importante, che collegherà i Monti Dauni con il resto della Provincia". Entro il 2020, invece, ci sarà la cantierizzazione, per 130 milioni di euro, dell'intervento infrastrutturale di ammodernamento della strada statale 16, nel tratto tra Foggia e San Severo, "130 milioni di euro, un progetto di una certa rilevanza economica" ha dichiarato con soddisfazione.