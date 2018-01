San Severo: il progetto 'Quartiere in movimento' promuove il supporto scolastico agli studenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Non è semplicemente un doposcuola: l’iniziativa di supporto scolastico messa in pista da 'Quartiere in movimento' a San Severo è un’attività di inclusione sociale, che vuole far crescere gli studenti certamente sotto il profilo didattico, ma anche civico,” dichiara Grazia Pepe, responsabile del progetto e presidente dell’Associazione Famiglie Crescere Insieme. Dal 6 novembre 2017, difatti, la Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza in via Altamura, 97 a San Severo ospita tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle 18) i bambini del Quartiere “Luisa Fantasia”, che già da tempo frequentano alcune attività avviate nel quartiere e che necessitano di sostegno alle proprie attività scolastiche.

Dopo una fase di monitoraggio e di analisi dei bisogni diretta ai bambini, in cui è stato chiesto loro di cosa effettivamente necessitavano, gli operatori culturali di Quartiere in Movimento in sinergia con i Servizi Sociali del Comune di San Severo hanno stilato un programma di attività di supporto formativo, che abbraccerà tutto il periodo scolastico. Questa modalità operativa darà modo ai bambini di potenziare le proprie conoscenze, ma anche di apprendere come diventare cittadini del futuro, trasferendo loro le nozioni di senso civico necessarie a contrastare il disagio sociale in cui vivono. Oltre al supporto scolastico, mamme e ragazze del Quartiere “Luisa Fantasia” avranno modo, a breve, di iscriversi e partecipare ai laboratori di cucito e cake design organizzati da Quartiere in Movimento. Il fine è di trasferire delle abilità alle partecipanti spendibili nel mondo del lavoro.

La partecipazione ai laboratori e al supporto scolastico è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a quartiereinmovimentosansevero@gmail.com oppure recandosi presso la Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 18. Quartiere in Movimento è un progetto che gode del supporto di Fondazione con il Sud, nato dal tavolo della Consulta delle Associazioni di San Severo, voluto e promosso dalle associazioni: Crescere Insieme, Makondo, Epicentro Giovanile, Legambiente Circolo “Andrea Pazienza” è dal Comune di San Severo. Il fine è promuovere il volontariato come strumento di recupero e inclusione sociale ai cittadini residenti nel Quartiere “Luisa Fantasia”, notoriamente conosciuto come zona ad alto rischio di emarginazione sociale. Il progetto vuole dare impulso ad una serie di attività ad alto coinvolgimento che, organizzate insieme agli stessi abitanti del Quartiere “Luisa Fantasia”, permetta di riqualificare il quartiere periferico e di migliorare le condizioni di vivibilità.