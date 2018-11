Gal Daunia Rurale 2020: ecco le strategie per rilanciare il territorio

“Anche con le piccole cose, con il continuare a sognare e a credere in un futuro diverso, si può dare un segnale di rinascita ad un territorio sempre più vittima e oggetto di attività ed azioni molto lontane da quelle che dovrebbero ispirare i nostri ragazzi. Questa rinascita può ripartire anche attraverso i Gal”.

Con queste parole, suggerite dai recenti fatti di cronaca che hanno visto ancora una volta protagonista la Capitanata, l’Assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia ha chiuso ieri a San Severo la prima tappa del ciclo di presentazioni della Strategia di Sviluppo Locale del Gal Daunia Rurale 2020. All’ incontro, svoltosi nella sede del Gal, hanno partecipato l’Assessore alla Sicurezza del Comune di San Severo Michele Del Sordo, l’intero staff del Gal e molte imprese ed enti locali del territorio. Sono proprio loro, infatti, i destinatari dei sette interventi a bando (cui si aggiungono i tre a regia diretta Gal) che premieranno, con oltre quattro milioni di euro, l’intuito e le idee capaci di raccontare in chiave innovativa l’identità dell’Alto Tavoliere.

“Il Gal – ha dichiarato il presidente Luigi Angelillis- non deve essere inteso come un distributore automatico di finanziamenti ma come uno strumento che premia l’inventiva e la creatività di azioni capaci di dare a questo territorio un segnale di crescita e cambiamento”.

La strategia di sviluppo locale del Gal Daunia Rurale 2020 intende dar vita ad un Food District innovativo e competitivo e ad un Ecomuseo che faciliti l’organizzazione e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale dell’Alto Tavoliere. Nello specifico il Food District è una destinazione elaio-eno-gastronomica basata su un sistema integrato di promozione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi, capace di soddisfare i nuovi trend di fruizione esperienziale del territorio. Sistema che si inserisce perfettamente in un più ampio Ecomuseo, che con eventi innovativi e itinerari culturali e paesaggistici, possa essere in grado di riscoprire, connettere, innovare e raccontare l’identità locale.

“A gennaio partiranno i primi bandi – ha aggiunto il direttore Dante de Lallo - che offrono vere opportunità alle imprese e agli enti locali. Speriamo di raggiungere, fino al 2023, dei risultati che riescano a creare lavoro e a dar vita ad un’offerta locale capace di guardare oltre il territorio”.

Durante l’incontro l’assessore Di Gioia ha ribadito che si sta lavorando su una proposta di legge che regolamenti e supporti l'attività dei GAL anche nell'individuazione di fondi pubblici, con il solo obiettivo di dare reale sostegno alle comunità nel lunghissimo periodo.

Le presentazioni della Strategia proseguiranno giovedì 29 novembre con un evento congiunto dei Comuni di Serracapriola e Chieuti che si svolgerà nell’ex sala consiliare di Serracapriola alle 18.00.