Ecco la nuova Tangenziale di San Severo: oggi taglio del nastro dell'opera da 15 milioni di euro

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del secondo stralcio della tangenziale est di San Severo. Sono intervenuti: il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta; il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio; il Vice Sindaco di San Severo, Salvatore Margiotta; il presidente di Confindustria Foggia Gianni Rotice; Assessori e Consiglieri Comunali; il Dirigente dell' Ufficio Tecnico della Provincia di Foggia Emanuele Bux e i rappresentanti dell’azienda che ha eseguito i lavori. La progettazione e la direzione dei lavori sono stati curati dall' Ufficio Tecnico della Provincia di Foggia. I lavori sono stati eseguiti dall’ATI – Guidi Costruzioni srl Adriatica Strade SPA

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta nel suo intervento ha dichiarato: “Con questa cerimonia, raccogliamo i frutti di chi prima di noi ha, dapprima sognato, e poi pensato e programmato questa opera fondamentale non solo per San Severo ma per tutta la Capitanata. Raccogliamo il lavoro di una programmazione partita dal 2011, per questo consentitemi di ringraziare oltre al mio predecessore Francesco Miglio, anche gli altri Presidenti Stallone e Pepe, ed il Prefetto Costantini, che hanno concorso alla realizzazione di questa opera.

Un opera infrastrutturale strategica che va a migliorare la viabilità in uno dei punti più critici della nostra provincia, un’opera che migliorerà sia il traffico pesante, in quanto non si dovrà più attraversare la città, che quello urbano; inoltre migliorerà la qualità della vita dei cittadini e la qualità ambientale. E’ un’opera che si è conclusa nei termini previsti, in meno di tre anni, a dimostrazione che anche al Sud e non solo al Nord le opere iniziano e finiscono.”