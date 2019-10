La nuova Tangenziale di San Severo è definitivamente realtà: conclusa l'opera da 15 milioni di euro. "Evento storico"

Venerdì 4 ottobre 2019, alle ore 11,00, è in programma la cerimonia di inaugurazione del secondo stralcio della tangenziale est di San Severo. In particolare i lavori che sono stati appena ultimati riguardano il tratto di strada che dalla S.S. 89 San Severo – Apricena conduce al casello autostradale A14 di San Severo alla S.S. 16 Adriatica. Il tratto che sarà inaugurato rientra nel quadro generale dei lavori di costruzione della tangenziale est di San Severo lotto I collegamento tra il km 639+075 della S.S. 16 Adriatica ed il casello autostradale A14 San Severo che così viene completato.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta, Assessori e Consiglieri Comunali, il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, il Dirigente della Provincia di Foggia Emanuele Bux, i rappresentanti dell’azienda che ha eseguito i lavori.

“Siamo davvero felici ed orgogliosi che venerdì venga inaugurato il tratto conclusivo dei lavori della tangenziale est – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – a distanza di quasi un anno dalla cerimonia d’inaugurazione del primo tratto. Oggi tutto il comprensorio del Nord Tavoliere potrà beneficiare del tangibile miglioramento dei collegamenti: il traffico da e per il Gargano ed il casello autostradale avrà la sua integrale bretella di collegamento sia con la SS. 89 per Apricena ed il Gargano Nord e sia per la SS. 16 in direzione Termoli, senza attraversare il territorio urbano di San Severo. Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti negli anni scorsi con tutta la nostra comunità, raggiungendo puntualmente uno dei grandi obiettivi di quest’Amministrazione”. I lavori sono stati eseguiti dall’ATI – Guidi Costruzioni srl Adriatica Strade SPA. L’importo complessivo dei lavori, durati circa tre anni, è stato pari circa 15 milioni di euro.