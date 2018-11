Intervento storico a San Severo: arrivano 7 milioni di euro per la fogna bianca. Accordo in Regione Puglia

Intervento epocale per San Severo. Ieri mattina, presso la sede della Regione Puglia a Bari, il sindaco Francesco Miglio ha sottoscritto l’accordo, unitamente ai rappresentanti istituzionali dei comuni di Massafra e Nardò, relativo alla redazione delle progettazione funzionale all’indizione della gara per l’affidamento delle opere previste finalizzate ai lavori di costruzione della rete per fognature di acque bianche nel centro urbano di San Severo.

come da deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 20/03/2018 ad oggetto “Destinazione dei Fondi Risorse ex D.Lgs n. 625/96 art. 20, comma 1, (Royalties – fondi idrocarburi). Seguito DGR n. 2084 del 29/11/2017”.

“Per conto dell’intera comunità di San Severo, ho firmato l’accordo finalizzato alla risoluzione di un problema che si trascina da decenni e che grazie all’attività ed all’azione politico istituzionale svolta dall’Amministrazione Comunale, quale parte politica, e nel contempo dagli uffici tecnici del nostro Comune, ha trovato la giusta attenzione da parte della Regione Puglia" ha dichiatato Miglio. "Ben 7 milioni di euro sono stati concessi al nostro Comune per la costruzione della fogna bianca, che, una volta ultimata, eviterà i pericolosi allagamenti che si verificano con puntualità in occasione di nubifragi violenti. Quest’Amministrazione Comunale ha tagliato così un traguardo di eccezionale portata, giacché di possibile costruzione della fogna bianca si parlava come detto da decenni. Penso alle abitazioni dei cittadini, alle attività commerciali, alla zona artigianale ed industriale di via Foggia, a quanti in questi anni hanno subito danni gravi e meno gravi derivanti dalle acque piovane. La realizzazione della fogna bianca rappresenta una svolta epocale per San Severo, un successo dell’azione politica di quest’Amministrazione Comunale” ha concluso il primo cittadino.