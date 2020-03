Mercati chiusi, "in via eccezionale" sindaco ne riapre uno per un giorno. Miglio: "Per vendere la merce già acquistata"

Mercati rionali. Mentre a Foggia è ancora viva la discussione sulla riapertura dei mercati disposta dal Sindaco Landella, e poi annullata dopo poche ore in seguito all'inasprimento delle misure restrittive del Decreto Conte, a San Severo il Sindaco Miglio ha deciso di riaprire il mercato di via Salvemini.

Nel caso di specie, però, non sono molte le affinità con quanto accaduto nel comune capoluogo. Il provvedimento nel comune dell'Alto Tavoliere, arriva solo dopo un colloquio con i rappresentanti dei venditori ambulanti del mercato, e riguarderà la sola giornata di domani, 13 marzo. Il perché, lo spiega lo stesso primo cittadino: "Il mercato ortofrutticolo, sospeso con Ordinanza n.71 in data 11.03.2020, riaprirà in via del tutto eccezionale, e al solo fine di consentire la vendita delle derrate alimentari acquistate dagli operatori ambulanti prima dell'11 marzo".

Nella stessa nota, si precisa che lo spazio verrà recintato e l'accesso regolamentato nel rispetto delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'8, 9 e 13 marzo 2020. In seguito al provvedimento straordinario, il mercato resterà chiuso alla pari di tutte le attività mercatali cittadine. L'unica eccezione sarà rappresentata dal mercato recintato di via De Gasperi.