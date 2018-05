Rsu Leonardo, la Uilm Foggia trionfa nel collegio operai

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Con 309 voti validi (47,39%) la Uilm Foggia si è imposta alle ultime elezioni Rsu nel collegio operai dell’azienda “Leonardo” totalizzando 5 RSU eletti: 4 nel collegio operai, 1 nel collegio impiegati. Leonardo Gentile, Gianfranco Eronia, Mario Pilone e Giuseppe Danza nel collegio Operai; Nicola Brescia negli Impiegati. A dichiararlo è Marcellino Miroballo, segretario generale Uilm Foggia che aggiunge: “è un buon risultato che, ancora una volta, premia la competenza, la presenza sui luoghi di lavoro e la capacità di dare risposte concrete ai lavoratori. Un risultato per nulla scontato dopo le ultime vicende che hanno visto l’uscita di alcuni ex dirigenti a cui è stata negata la candidatura nella lista”. Di particolare rilievo la performance di Leonardo Gentile che, con 147 preferenze, è il RSU più votato in tutta la storia dello stabilimento della zona Asi di Borgo Incoronata. “Complimenti a Leonardo Gentile, agli altri eletti, e a tutti coloro i quali hanno contribuito a rendere possibile questo buon risultato. Il dato generale ci vede al 43,73% (408 voti: 309 collegio operai, 99 collegio impiegati) la Uilm Foggia tiene! Ora, tutti insieme, ci rimboccheremo le maniche per continuare a far crescere la nostra organizzazione e renderla sempre più forte e autorevole”, conclude il segretario generale Uilm Foggia.