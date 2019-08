Comune in panne, cercasi disperatamente segretario comunale. Il sindaco: "Così muoiono i piccoli borghi"

Da parecchi mesi Roseto Valfortore, comune dei Monti Dauni al confine con il Molise con poco più di 1000 abitanti, non ha più un segretario comunale. A lanciare l'allarme è la sindaca Lucilla Parisi, che all'Ansa ha spiegato come negli ultimi due anni non c'è stato un segretario comunale che sia rimasto a Roseto più di qualche mese per via del continuo turn over dovuto alla carenza di queste "figure essenziali"

L'ultimo concorso per segretari comunali risale al 2009 e intanto i tanti andati in pensione non sono stati reintegrati. "Ciò significa - aggiunge il sindaco - che in comuni piccoli come il mio il segretario comunale si vede una volta alla settimana, quando va bene, perchè ha in carico molti altri piccole amministrazioni".

"E' importante far capire - prosegue Lucilla Parisi - che senza segretari comunali i piccoli comuni muoiono. E a quanto mi risulta questa situazione riguarda tutti gli oltre 1400 piccoli comuni d'Italia". "In piu' - insiste - i comuni difficilmente raggiungibili come il mio, perchè la strada è tortuosa e dissestata, sono piu' a rischio di altri di paralisi amministrativa perchè sono più i giorni in cui il segretario non riesce ad arrivare che quelli in cui è presente".

Roseto Valfortore, tra i borghi più belli d'Italia e comune riciclone rimarca anche che il fatto che l'Italia si in perenne campagna elettorale non aiuta: "Ormai pietisco il favore di un segretario in prestito dai sindaci dei comuni più grandi. Foggia per alcuni mesi mi ha prestato il suo. Ma non si può continuare ad amministrare un comune in queste condizioni".

"Il concorso indetto per 250 segretari, che non basterebbero neanche per la sola Puglia, continua inoltre ad essere rimandato di mese in mese". "Sono arrabbiata e preoccupata - conclude - non riesco ad amministrare, la burocrazia ci stronca"