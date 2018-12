Il 'Ridge' di Beautiful a Foggia per gustare prodotti locali: "Impazzito per la zuppetta di lenticchie e cozze"

“La nostra mission è questa: cercare di dare a tutti un buon motivo per uscire al casello di Foggia ”. Fosse anche una star internazionale. Obiettivo centrato se è vero che ieri un personaggio del calibro di Ronn Moss, il “Ridge” della famosa soap 'Beautiful', di ritorno da una serata a Borgo Egnazia (Brindisi), ha deciso di fare sosta proprio a Foggia per una deliziosa cenetta Al Primo Piano, noto ristorante della città. E non è la prima volta, ci rivela Nicola Russo, proprietario e chef del locale, “quando è in Puglia, viene spesso a trovarci” ci dice quando lo contattiamo.

Pietanze a base di verdura ed erbe spontanee il menu per Moss (non mangerebbe carboidrati) ed una zuppetta di lenticchie, canocchie e cozze che lo avrebbe mandato letteralmente “fuori di testa” ci fa sapere ancora Nicola Russo. Il tutto accompagnato da un buon rosso. Moss è ripartito subito dopo.