"Portiamo Cristiano Ronaldo sul Gargano". Cera chiama a raccolta i pugliesi: "Mobilitiamoci!"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cr7 sul Gargano? La notizia è stata bollata ieri dal presidente della Regione Puglia come fake news: "Mai nessuna istanza presso gli uffici regionale. Dire che sia scappato per troppa burocrazia è danno di immagine planetario".

Oggi sul tema torna il consigliere regionale Napoleone Cera: "Leggiamo che Cr7 è dovuto scappare a causa della troppa burocrazia, ma io dico: abbiamo una celebrità milionaria che vuole investire e invece di assisterlo nello svolgimento delle pratiche, ce ne freghiamo? E' iniziato lo scaricabarile, anche in Regione Puglia. Ma vi che in Regione non è arrivato niente. Allora lancio un appello: portiamo Cr7 in Puglia e sul Gargano, Cristiano Ronaldo si rivolga a noi e lo assisteremo nel suo progetto. Per portarlo alla Juve ci fu una grande mobilitazione; qui parliamo di turismo e lavoro, mobilitiamo più di quanto abbiano fatto i tifosi".