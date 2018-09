Romano Prodi in vacanza a Mattinata: "Qui posti unici, peccato che le spiagge siano già vuote"

“Giornate come queste sono inimmaginabili in altri posti; è un peccato vedere un turismo già così in calo”. Parola di Romano Prodi. Il già due volte presidente del consiglio e fondatore de L’Ulivo - cofondatore del Partito Democratico è in queste ore sulla spiaggia di Mattinata, ospite di Giardino Monsignore, in compagnia della consorte.

Siamo riusciti ad intercettarlo e a porgli qualche domanda, limitatamente al Gargano e alle sue bellezze (non di politica). “E’ un posto unico – ci ha confidato Prodi - ed è un peccato vedere queste spiagge meravigliose svuotate già a settembre”.

Per il professore si ha bisogno di destagionalizzare ed internazionalizzare. “Bisogna attrarre coloro che viaggiano fuori stagione, soprattutto stranieri.Servono iniziative speciali, eventi sportivi, ma anche campagne pubblicitarie specifiche in determinati paesi. Giornate come queste in queste luoghi non hanno rivali, è il meglio che si possa avere” ha concluso, regalando al Gargano un grande spot.