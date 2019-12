Foggia ospita "Santa Claus is getting married", l'evento che celebra il lavoro di squadra come elemento essenziale di ogni azienda

Il segreto del successo di un’azienda è nelle persone che compongono una squadra e la serenità e la coesione del team sono sicuramente un valore essenziale.

Creare un ambiente di lavoro affiatato è la strategia vincente e per celebrare questo elemento così importante, una coppia di imprenditori ha dato vita a un evento natalizio dal titolo “Santa Claus is getting married”, https://www.santaclausisgettingmarried.it/, dedicato ai professionisti e agli imprenditori e ai loro team.

Circondati da un’ambientazione natalizia, infatti, i team di diverse aziende e realtà del territorio potranno fare networking, creare nuove relazioni ma soprattutto brindare ai successi presenti e futuri, tra bollicine e specialità gourmet della Puglia, in una location suggestiva, una tra le residenze d’epoca più belle di Puglia, Casa Freda, un’antica masseria immersa nell’incantevole paesaggio foggiano.

Il nome dell’evento prende forma a partire da una curiosa intuizione: “Chi è il miglior capo del personale, che ogni anno gestisce migliaia di richieste sia materiali che spirituali in un tempo brevissimo? Babbo Natale.

E Babbo Natale, se lo vedessimo in un’ottica aziendale, rappresenterebbe proprio il team leader per eccellenza: il frontman che gestisce magistralmente folletti e renne per garantire benessere e sorrisi.

A lui ci siamo ispirati quando abbiamo pensato a Santa Claus is Getting Married - spiega Ines Pesce, https://www.inespesce.it/ , prima wedding marketing specialist italiana e CEO di Daruma ADV darumastudio.it - E se Babbo Natale decidesse di sposarsi, chi sarebbero gli invitati al suo matrimonio? Presto detto, la sua squadra di elfi, gnomi, folletti e le sue instancabili renne. Così - prosegue - Noi di Daruma ADV abbiamo immaginato il gran giorno come una festa in cui tutti i leader celebrano i propri team e viceversa”.

Il format natalizio per far rete tra i professionisti

“Crediamo fermamente che la creazione di un ambiente di lavoro creativo e stimolante e la volontà di rendere il team affiatato e coeso siano tra le attività più utili in azienda: noi non siamo nulla senza i nostri collaboratori” - sostiene Ines Pesce.

Amministratori d’azienda, direttori di strutture o professionisti hanno tutti un elemento in comune: il team. Il successo di qualsiasi imprenditore sta nel dotarsi di un “team eccellente” con collaboratori che amino il loro lavoro e che funzionino perfettamente in coordinazione.

“È per questo che abbiamo deciso di dedicare Santa Claus is Getting Married alla forza dello staff con un talk che parlerà del ruolo della “squadra” in un’ottica aziendale e dell’importanza di creare reti tra professionisti” - ammette la wedding marketing specialist.

PROGRAMMA 12 DICEMBRE 2019

Ore 19.00: Accoglienza e consegna del Welcome Kit

Ore 20.30: Brindisi e apertura del party

Ore 21.30: Cena di Natale con intrattenimenti musicali

Ore 23.00: Wedding Cake di Babbo Natale

DRESS CODE: BLACK & CHIC